В недавно отремонтированной комнате Белого дома появилась новая рамка с фотографией президента Дональда Трампа вместе с президентом России Владимиром Путиным. Фото было размещено на видном месте в комнате Palm Room, рядом с фотографией младшей внучки Трампа.

Фотография была сделана 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска. На ней оба лидера стоят на взлетно-посадочной полосе рядом друг с другом после закрытия саммита. Основной темой встречи было завершение войны в Украине, хотя президент Украины Владимир Зеленский на ней не присутствовал.

Решение повесить снимок вызвало интерес СМИ и комментарии Кремля: российский дипломат отметил, что «одна фотография стоит тысячи слов».

Ранее Трамп уже проводил масштабные изменения в интерьере Белого дома, заменяя отделку и добавляя новые элементы декора по своему вкусу.

Фотография стала заметным дополнением к обновлённой комнате, отражая личные предпочтения президента США в оформлении официальной резиденции, отмечает американская пресса.