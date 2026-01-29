В городе Аврора (штат Колорадо) полиция задержала двух мужчин по делам о сексуальной эксплуатации детей: в ходе расследований у них изъяли более 17 тысяч изображений и видеозаписей с материалами сексуального насилия над несовершеннолетними.

Как сообщили в полицейском управлении Авроры, аресты стали результатом работы подразделения по борьбе с интернет-преступлениями против детей. Задержанные — 53-летний Орландо Арчулета и 37-летний Джамшед Юсупов, оба проживают в Авроре. Они были арестованы 27 января по действующим ордерам на арест.

В отношении Арчулеты выдвинуто пять обвинений по тяжким уголовным статьям, связанным с сексуальной эксплуатацией детей. Юсупову предъявлены семь аналогичных обвинений. Оба были освобождены под залог в размере 10 тысяч долларов.

Следствие установило, что расследование по Арчулете началось после сигнала от Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей, полученного в марте 2025 года. В ходе обыска в его доме были изъяты электронные устройства, на которых обнаружили более 15 тысяч запрещённых изображений.

Дело Юсупова также началось с кибер-уведомления, поступившего в январе 2025 года. Экспертиза изъятой техники выявила 69 изображений и свыше 2,6 тысячи видеозаписей с материалами сексуального насилия над детьми.

Оба дела рассматриваются окружным судом округа Арапахо. Расследование продолжается. Полиция призывает всех, кто располагает дополнительной информацией, обращаться в службу Crime Stoppers в Денвере.