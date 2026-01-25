Сегодня утром, 25 января, из аэропорта Меса — пригорода Финикса в штате Аризона — вылетает очередной чартерный депортационный рейс с гражданами России на борту. Как сообщил директор организации Russian America for Democracy (RADR), Дмитрий Валуев, депортация, как и в предыдущих случаях, проходит транзитом через Каир (Египет). Вылет рейса запланирован в ближайшие 35 минут.

По словам депортируемых, вместе с гражданами России на борту находятся также граждане Ирана, а также беженцы из арабоязычных стран. О депортации иранских граждан в это воскресенье ранее сообщали американские СМИ. Среди россиян есть как лица, получившие отказ в предоставлении убежища, так и те, чьи петиции и апелляции в вышестоящие инстанции все еще находятся на рассмотрении.

За несколько дней до вылета граждан России, Ирана и арабоязычных стран перевели в специальный транзитный детеншен, расположенный на территории аэропорта Mesa International. Условия содержания, по словам задержанных, были жесткими: камеры переполнены, многим приходилось спать на полу. Материал об этом объекте ранее публиковало местное аризонское издание, сообщавшее о его существовании и условиях содержания еще в прошлом году.

Согласно имеющейся информации, депортационный рейс сначала направляется в Портсмут (штат Нью-Гэмпшир) для дозаправки, после чего продолжит полет к следующему пункту маршрута.

Ранее сообщалось, что волонтер организации RADR в Нью-Йорке, находившийся в иммиграционном детеншене, получил убежище в США.

«Несколько месяцев назад его задержали сотрудники ICE во время иммиграционного апойнтмента. Суд удовлетворил прошение об убежище, приняв во внимание, в том числе, письмо от RADR с описанием волонтерской деятельности заявителя и рисков преследования в случае его возвращения в Россию», — сообщил Валуев.

RADR — это правозащитная инициатива, которая помогает мигрантам и беженцам из России и стран постсоветского пространства, оказывает юридическую и гуманитарную поддержку, а также документирует случаи политических преследований.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.