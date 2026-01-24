«Так жить нельзя — там холоднее, чем в Канаде», — заявил Дональд Трамп, комментируя гуманитарную ситуацию на Украине на фоне продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре.

Выступая в преддверии возможных трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, Трамп впервые публично высказался о последствиях разрушения объектов энергоснабжения. По его словам, украинцам приходится выживать без отопления и электричества при экстремально низких температурах.

«Представьте, каково это — жить без тепла при минус 20. Там климат в целом холоднее, чем в Канаде. Люди выживают, но так жить невозможно», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о массовых отключениях электроэнергии и отопления в ряде регионов Украины после недавних ударов. Трамп отметил, что происходящее является серьезным гуманитарным вызовом и требует внимания международного сообщества.