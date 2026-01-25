Министерство обороны США опубликовало обновлённую Стратегию национальной обороны на 2026 год, в которой изложены ключевые приоритеты американской военной политики и оценка глобальных угроз.

В документе главной задачей вооружённых сил США названа защита территории страны и Западного полушария, включая укрепление противоракетной и противовоздушной обороны, ядерного сдерживания, кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры. Пентагон подчёркивает необходимость готовности к одновременному противостоянию нескольким вызовам.

Россия в стратегии охарактеризована как «постоянная, но управляемая угроза». Отмечается, что Москва сохраняет значительный военный потенциал, включая крупный ядерный арсенал, и продолжает представлять риск для безопасности Европы, прежде всего восточного фланга НАТО. При этом в Пентагоне считают, что возможности России по масштабной дестабилизации Европы ограничены, а совокупный военный и экономический потенциал стран НАТО существенно превосходит российский.

Отдельный раздел стратегии посвящён войне в Украине. В документе подчёркивается, что конфликт остаётся ключевым фактором нестабильности в Европе. США подтверждают приверженность поддержке Украины, однако отмечают, что ведущую роль в обеспечении безопасности региона и помощи Киеву должны играть европейские союзники. Подчёркивается необходимость более активного участия стран ЕС в укреплении собственной обороны.

Европейский союз и НАТО в стратегии названы центральными партнёрами США. Пентагон призывает европейские страны наращивать оборонные расходы, развивать военную промышленность и брать на себя большую ответственность за безопасность континента.

Главным долгосрочным стратегическим соперником США в документе по-прежнему назван Китай. В отношении Пекина стратегия предусматривает сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе при одновременном сохранении каналов диалога и предотвращении прямой военной конфронтации.

В целом новая стратегия отражает сдвиг американской оборонной политики в сторону концентрации на ключевых угрозах, усиления роли союзников и более прагматичного распределения военных ресурсов.