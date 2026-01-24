Гражданин Мексики и ранее дважды депортированный нелегальный иммигрант Оскар Эдуардо Ортега приговорён к 46 месяцам федеральной тюрьмы за незаконное повторное возвращение в США после депортации.

Приговор 44-летнему бывшему жителю города Гарден-Гроув вынес федеральный судья окружного суда США Джон У. Холкомб. В октябре 2025 года Ортега признал себя виновным по одному пункту обвинения — нахождение на территории США после депортации.

По данным суда, Ортега был выдворен из США в декабре 2016 года и повторно — в июне 2018 года. В ноябре 2021 года, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, он ехал со скоростью около 100 миль в час по автостраде I-405 в городе Сил-Бич (округ Ориндж) и врезался в другой автомобиль. В результате аварии погибли двое 19-летних подростков.

В 2022 году суд округа Ориндж признал Ортегу виновным по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве при вождении в состоянии опьянения и приговорил его к 10 годам лишения свободы в тюрьме штата Калифорния. Однако он был освобождён досрочно, отбыв менее четырёх лет заключения.

С июля 2025 года Ортега находился под федеральной стражей. Его криминальное прошлое также включает девять арестов и тяжкие преступления, в том числе кражу личного имущества, незаконное завладение автомобилем, а также незаконное лишение свободы с применением насилия.

«После двух депортаций он вновь проник в страну, где, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, на скорости 100 миль в час спровоцировал аварию, унесшую жизни двух 19-летних подростков — Ани Варфоломеевой и Николая Оськина. Из назначенных 10 лет он отсидел лишь 3 с половиной», — заявил федеральный прокурор Билл Эссейли. — «Губернатор Ньюсом предал семьи жертв, отпустив этого преступника досрочно. Состояние правосудия в Калифорнии критическое, тюрьмы освобождаются с пугающей скоростью. К счастью, федеральные власти способны восстановить справедливость».

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», Варфоломеева была балериной и скаутом Организации российских юных разведчиков при Русской православной церкви в Пало-Альто, а Оськин — студентом Университета Пеппердайн, преуспевавшим как в музыке, так и в учёбе. Оба были выходцами из России.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.