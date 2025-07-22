Мексиканец-нелегал, виновный в гибели двух подростков из Калифорнии, предстал перед федеральным судом по обвинению в незаконном пребывании в США

43-летний Оскар Эдуардо Ортега, гражданин Мексики, ранее дважды депортированный и имеющий девять арестов, включая судимость за непредумышленное убийство при вождении в состоянии опьянения, предстал перед федеральным судом по обвинению в незаконном повторном въезде на территорию США.

Сегодня он заявил о своей невиновности на слушании в суде по одному пункту обвинения — «нахождение на территории США после депортации». Федеральный магистрат Джон Д. Эрли постановил оставить Ортегу под стражей до начала суда, который назначен на 8 сентября.

«После двух депортаций он вновь проник в страну, где, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, на скорости 100 миль в час спровоцировал аварию, унесшую жизни двух 19-летних подростков — Ани Варфоломеевой и Николая Оськина. Из назначенных 10 лет он отсидел лишь 3 с половиной», — заявил федеральный прокурор Билл Эссейли. — «Губернатор Ньюсом предал семьи жертв, отпустив этого преступника досрочно. Состояние правосудия в Калифорнии критическое, тюрьмы освобождаются с пугающей скоростью. К счастью, федеральные власти способны восстановить справедливость».

Заместитель министра внутренней безопасности США Трой Эдгар добавил: «Ортега никогда не должен был находиться в нашей стране, и ему не следовало позволять досрочное освобождение после убийства Ани и Николая. Сегодня — это маленький шаг к справедливости, но боль и утрата останутся навсегда».

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», Варфоломеева была балериной и скаутом Организации российских юных разведчиков при Русской православной церкви в Пало-Альто, а Оськин — студентом Университета Пеппердайн, преуспевавшим как в музыке, так и в учёбе. Оба были выходцами из России.

Согласно обвинительному акту, Ортега был депортирован из США в декабре 2016 года и в июне 2018 года. В ноябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он на высокой скорости устроил погоню и врезался в автомобиль Honda на автомагистрали I-405 в городе Сил-Бич, в результате чего погибли двое 19-летних подростков. После столкновения он оставил их заживо сгореть в машине.

В 2022 году он был осужден судом округа Ориндж по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве при вождении в состоянии опьянения и приговорён к 10 годам лишения свободы, но вышел досрочно после 3,5 лет заключения. В четверг его вновь задержали сотрудники иммиграционной службы, и теперь он находится под федеральной стражей.

Также в прошлом Ортега был осужден за кражу личного имущества и незаконное завладение автомобилем, а также за незаконное лишение свободы другого человека с применением насилия.

Следствие по данному делу ведёт Служба иммиграции и таможенного контроля США (ICE).

В случае признания вины Ортеге грозит до 10 лет федерального заключения.