В Сан-Франциско пройдет Slavic Festival 2026 с едой, музыкой и танцами

Сан-Франциско, 31 января – 1 февраля 2026 года – в городе состоится ежегодный Slavic Festival, посвященный культуре и традициям славянских народов. Двухдневное мероприятие пройдет по адресу 2460 Sutter St и обещает стать масштабным праздником для всей семьи.

В программе фестиваля – живые выступления народных ансамблей, мастер-классы по танцам, конкурсы костюмов и дегустация традиционной еды. Посетители смогут попробовать блины с разнообразными начинками, славянские закуски, десерты и чай, а также эксклюзивные виды водки и ракии.

Среди участников – Slavyanka, Kitka Women’s Trio, Kostroma, Balkanera Band, Russian Center Dancers, SF Balalaika Ensemble и другие коллективы, представляющие русскую, украинскую, болгарскую, сербскую и польскую культуру.

Детская зона Kids Village предложит развлечения для детей всех возрастов, а для удобства гостей предусмотрен бесплатный трансфер в радиусе четырех миль от фестиваля, предоставленный Tesla, Inc.

Фестиваль открыт с 11:00 до 22:00 в субботу, 31 января, и с 11:00 до 19:00 в воскресенье, 1 февраля.

Организаторы приглашают жителей города и туристов присоединиться к празднику, чтобы насладиться музыкой, танцами и гастрономическими традициями славянских стран.