Неделя славянского и восточноевропейского наследия в округе Малтнома

Совет округа Малтнома объявил вторую неделю января 2026 года Неделей славянского и восточноевропейского наследия. Инициатива была поддержана комиссаром Шеннон Синглтон и рабочей группой округа по вопросам иммигрантов и беженцев (ERG).

Председатель совета Вега Педерсон поблагодарила ERG за их активную роль в период недавней нестабильности, вызванной действиями федерального правительства, отметив: «Ваше участие и защита интересов сотрудников-иммигрантов, беженцев и их союзников имели огромное значение для ответа округа на федеральные угрозы».

Комиссар Синглтон подчеркнула: «Вы сыграли ключевую роль в разработке политики убежища и обеспечении доступности наших услуг для всех, кто пострадал от текущих атак. Славянское и восточноевропейское сообщество должно ощущать поддержку соседей и лидеров. Я стою с вами как в трудные времена, так и в моменты празднования».

Крина Рутова, специалист по программам Центра помощи пострадавшим от домашнего и сексуального насилия и сопредседатель ERG, заявила, что жители и организации славянского и восточноевропейского происхождения вносят значительный вклад в жизнь округа через бизнес, образование, общественную службу, культуру, волонтёрство и религиозную деятельность. Программа направлена на сохранение культурной идентичности, повышение уважения и расширение возможностей для межкультурного обмена и совместных праздников.

В провозглашении также содержится призыв к жителям округа участвовать в мероприятиях и празднованиях, которые признают наследие, стойкость и вклад славянских и восточноевропейских сообществ.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал, что славянское сообщество Портленда приравняли к афроамериканцам, ЛГБТ и другим меньшинствам.

