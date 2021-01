Славян Портленда прировняли к афро-американцам и ЛГБТ-сообществу

Или как фонд Билла Гейтца помогает исследовать русскоязычные сообщества Америки. Коалиция цветных сообществ Портленда (The Coalition of Communities of Color) официально признала славянское сообщество цветным.

Коалиция цветных сообществ (The Coalition of Communities of Color) в партнерстве с исследователями из Портлендского государственного университета, а также с местными общественными организациями осуществила совместный исследовательский проект на уровне сообществ в реалиях цветных сообществ в округе Малтнома. Этот отчет является заключительным в серии из семи отчетов, в нем подробно рассказывается об опыте славянской общины в округе Малтнома (Население округа – 800 тыс, русскоязычных – 22 тыс.)

Русский является третим массовым языком в штате Орегон (после английского и испанского). Только в Портленде проживает более 50 тыс. иммигрантов из СССР, большинство из которых приехали сюда из Украины. Фактически, ни в одном другом штате нет такого высокого процента русскоязычных и украинских резидентов, как в Орегоне.

Исследование определяет славянскую общину как выходцев из бывшего Советского Союза. Это самая крупная община беженцев в Орегоне, большая часть которой прибыла в период с 1990 по 2000 год. Согласно общепринятым определениям славянской общины, ее представители считаются белыми. Поэтому, как утверждают авторы исследования, в подавляющем большинстве данных невозможно выделить славянскую общину, поскольку данные о родословной или языке не собирались.

Данные, представленные в этом отчете, по заявлению Коалиции цветных сообществ, помогают понять проблемы, стоящие перед славянской общиной. Главный приоритет Коалиции – отстаивать политические решения, которые улучшают индивидуальные и коллективные результаты славянской общины и тем самым улучшают результаты для всех жителей Орегона.

По мнению Коалиции, одной из самых больших угроз славянскому сообществу является ее незаметность и маргинализация, проистекающая из отсутствия данных об их опыте во многих сферах жизни: школьная система, защита детей, уголовная и ювенальная юстиция, здравоохранение и социальные службы. Это сообщество – самая большая из групп беженцев в регионе.

Как отмечают исследователи, немного необычно рассматривать славянское сообщество как сообщество цветных, поскольку традиционно сообщество считается белым, и во всех базах данных, рассмотренных для этого исследования, сообщество включено в белое сообщество. Согласно разъяснениям исследователей, “славянская община прибыла в эту часть США [Орегон], столкнувшись с такими же формами дискриминации и исключения, как и поляки, ирландцы и итальянцы много поколений назад. Эти сообщества боролись с языком, работой, образованием и социальной изоляцией. Примерно так же славянское сообщество сталкивается с этими препятствиями на пути к равенству. В результате Коалиция цветных сообществ официально признала славянское сообщество цветным. Опыт славянского сообщества во многом солидарен с другими цветными сообществами.

Согласно отчету Коалиции, среди проблем, с которыми сталкивается славянское сообщество, выделяются такие, как:

• Доступ к высшему образованию ограничен, только 25,6% взрослого населения имеют высшее образование по сравнению с 43,1% белых.

• Разрыв в успеваемости среди старшеклассников ярко выражен: менее ¼ славянских учеников соответствует или превышает удовлетворительные результаты в стандартизированных тестах как по математике, так и по чтению .

• Каждый пятый старшеклассник сообщает о преследованиях из-за своего языка или происхождения.

• 23% учеников сообщают, что работают, причем ¾ из них считают, что это становится препятствием для успеваемости.

• 38% старшеклассников не могут найти работу с частичной занятостью.

• Только ¼ славянских учащихся сообщают, что не находят препятствий для их учебы прогресс

• Это быстрорастущее сообщество, у которого самый высокий уровень фертильности (рождаемости) среди других цветных сообществ.

• Более чем каждый пятый не имеет медицинской страховки

По всем параметрам, рассмотренным в этом отчете, члены местного славянского сообщества живут хуже, чем жители округа Кинг (где находится Сиэтл).

Как указывает Коалиция, из 15 показателей, которые смогли отследить с течением времени, различия между славянами и белыми увеличились в 13 категориях, а улучшились только в двух, но даже по этим двум не произошло прогресса. Неравенство уменьшилось, потому что белые теряли позиции быстрее, чем славяне.