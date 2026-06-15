Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился после взлёта в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США потерпел крушение вскоре после взлёта с авиабазы Edwards Air Force Base в пустыне Мохаве, штат Калифорния.

По данным американских СМИ, инцидент произошёл 15 июня 2026 года около 11:20 по местному времени. Самолёт упал вскоре после взлёта, после чего на территории базы начался крупный пожар и поднялся густой столб чёрного дыма.

База была временно закрыта для полётов, все прибывающие и вылетающие рейсы перенаправлены. На месте происшествия работают экстренные службы и военные следователи.

По имеющимся данным, все восемь членов экипажа, находившихся на борту, погибли. Командование базы заявило, что приоритетом сейчас является спасательная операция и обеспечение безопасности территории.

Edwards Air Force Base является одним из ключевых испытательных центров ВВС США, расположенным примерно в 160 км севернее Лос-Анджелеса.

Причины катастрофы пока не установлены. Начато расследование.