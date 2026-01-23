Трамп утвердил Хартию Совета мира, создав новую международную организацию по Газе

Президент США Дональд Трамп 22 января в ходе церемонии в Давосе (Швейцария) официально ратифицировал Хартию Совета мира (Board of Peace), тем самым закрепив его статус как международной организации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп, который возглавил Совет в качестве председателя, заявил, что новая структура должна сыграть ключевую роль в обеспечении мира, безопасности и восстановления сектора Газа. По его словам, Совет мира будет координировать международные ресурсы, обеспечивать подотчётность и сопровождать процессы демилитаризации, реформы управления и масштабного восстановления региона.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что создание Совета стало результатом «политической воли и стратегического видения» Трампа, подчеркнув, что ещё несколько месяцев назад перспективы мирного урегулирования в Газе казались невозможными. Представители временной администрации Газы и спецпосланники США также заявили, что соглашения уже позволили добиться прекращения боевых действий и возвращения заложников.

В то же время инициатива вызвала неоднозначную реакцию в мире. Ряд западных стран, включая Великобританию, Францию и Норвегию, отказались присоединиться к Совету мира, выразив сомнения в его правовой основе и опасения, что он может подменить роль Организации Объединённых Наций. Франция прямо заявила, что не поддержит инициативу, после чего Дональд Трамп публично пригрозил введением повышенных пошлин на французское вино и шампанское.

Канада, Бразилия, Швеция, Словения и ряд других государств также заняли осторожную позицию, указав на риск чрезмерной концентрации полномочий в руках США и необходимость дополнительного международного обсуждения.

В то же время о присоединении к Совету мира заявили более 20 государств, включая Россию, Беларусь, Узбекистан, Израиль, Азербайджан, Казахстан, Армению, Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Катар, Иорданию, Венгрию, Индонезию, Вьетнам, США и другие страны.

В администрации Трампа заявляют, что Совет мира станет «моделью нового международного взаимодействия», ориентированной на экономическое развитие, рыночные реформы и долгосрочную стабилизацию регионов, пострадавших от конфликтов.

На участие в Совете мира, созданном по инициативе Дональда Трампа, были приглашены также Россия, Камбоджа, Китай, Оман и Украина, однако к моменту учредительного заседания 22 января 2026 года эти государства не дали официального ответа на приглашение.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил о готовности вложить 1 миллиард долларов, чтобы страна могла присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом «Совету мира».

Сообщается, что Польша, Украина и ряд других государств не ответили на приглашение Дональда Трампа присоединиться к Совету.