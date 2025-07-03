В США международный торговец оружием признал вину в попытке незаконного экспорта оружия в Россию

В федеральном суде Бруклина гражданин Кыргызстана Сергей Жарновников, 46 лет, признал вину в сговоре с целью нарушения экспортного законодательства США. Как установило следствие, он незаконно отправил в Россию американское огнестрельное оружие и боеприпасы на сумму более $1,5 млн. Теперь Жарновникову грозит до 20 лет лишения свободы.

«По собственному признанию, Жарновников сознательно нарушил экспортные законы США, чтобы переправить американское оружие в Россию», — заявил помощник генерального прокурора США по вопросам нацбезопасности Джон Айзенберг.

По данным прокуратуры, Жарновников владеет оружейной фирмой в Бишкеке. С марта 2020 года он вместе с сообщниками закупал в США военное оружие и боеприпасы, контролируемые Минторгом США, и отправлял их в Россию без лицензий. В частности, он заключил контракт на $900 тысяч с американской компанией, которая официально получила лицензию на экспорт оружия в Кыргызстан, однако дальнейшая перепродажа или отправка в Россию была прямо запрещена. Несмотря на это, оружие, включая полуавтоматические винтовки-пистолеты, через Кыргызстан оказалось в России.

По данным следствия, часть поставок проходила через аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В ноябре 2022 года российская компания, связанная с Жарновниковым, официально задекларировала получение этих же образцов оружия.

В январе 2025 года Жарновников прибыл в США и посетил оружейную выставку SHOT Show в Лас-Вегасе, где встречался с американскими оружейными дилерами.

Прокуратура отмечает, что это дело стало результатом многомесячного расследования и подчёркивает готовность США пресекать незаконный экспорт вооружений, особенно в обход санкций.