Белорусский президент Александр Лукашенко присоединился к инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира» (Board of Peace), что стало очередным шагом к сближению Минска и Вашингтона после длительного периода международной изоляции Беларуси.

Как сообщается, Лукашенко подписал соответствующее соглашение во вторник. Видео с церемонии было опубликовано в президентском Telegram-канале. Глава государства заявил, что рассчитывает внести вклад в усилия по достижению мира, в том числе в Украине.

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин также получил приглашение войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва изучит детали предложения.

Между тем, Трамп грозит Франции 200%-ными пошлинами на вино, если Париж не вступит в «Совет мира» по Газе.

«Совет мира» — инициированная США межгосударственная структура, созданная по предложению Дональда Трампа и официально учреждённая в январе 2026 года. Заявленной целью организации является содействие стабилизации, восстановлению управления и обеспечению долгосрочного мира в зонах конфликтов, включая сектор Газа.