Путин допустил использование замороженных в США российских активов для восстановления Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что замороженные в США российские активы «можно было бы использовать» для восстановления территорий, разрушенных в ходе войны в Украине. Об этом он сообщил на совещании с членами Совета безопасности РФ.

По словам Путина, речь может идти о направлении части средств на восстановительные работы, при условии создания «прозрачного и международно контролируемого механизма» их использования. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только в рамках договорённостей и с учётом интересов России.

Ранее российские активы на десятки миллиардов долларов были заморожены США и их союзниками в рамках санкций, введённых после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В западных странах неоднократно обсуждалась возможность конфискации этих средств и передачи их Киеву, однако окончательного правового решения по этому вопросу принято не было.

Украинские власти заявляли, что будут добиваться передачи замороженных российских активов Украине в полном объёме для восстановления страны и компенсации ущерба, нанесённого войной.