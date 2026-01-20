Год назад Дональд Трамп вступил в должность президента США, пообещав реализовать курс «Сделать Америку снова великой». За прошедшее время его администрация отчиталась о ряде шагов во внутренней и внешней политике.

По данным Госдепартамента США, за год были аннулированы более 100 тысяч виз иностранным гражданам, в основном за совершение уголовных преступлений или поддержку насилия. Резко сократилось число попыток незаконного пересечения южной границы — власти заявляют о снижении на 99% на фоне усиления миграционного контроля и заключения соглашений о «безопасной третьей стране» для ускорения депортаций.

Администрация также объявила о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 государств на время пересмотра процедур проверки. Параллельно США расширили список иностранных террористических организаций, включив в него ряд наркокартелей, радикальных группировок и зарубежные структуры, связанные с экстремизмом.

Во внешней политике Белый дом сообщил об участии в завершении войны в секторе Газа, возвращении заложников и расширении гуманитарного доступа, а также о содействии подписанию мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой, положившего конец многолетнему конфликту. Кроме того, США добились от союзников по НАТО обязательств увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Госдепартамент также прошёл масштабную реорганизацию, сократив число внутренних подразделений и контрактов, что, по данным властей, позволило сэкономить миллиарды долларов. Администрация Трампа заявляет, что “продолжит курс на приоритет американских интересов и усиление роли США на международной арене”.

Спустя год после инаугурации Дональда Трампа ряд ключевых предвыборных обещаний так и не был выполнен полностью или реализован лишь частично.

Прежде всего, обещание быстро положить конец войне на Украине не привело к устойчивому миру: боевые действия продолжаются, а дипломатические усилия не дали заявленного результата. Не был достигнут и заявленный «быстрый и окончательный» прорыв по иранской ядерной программе.

Во внутренней политике Трампу не удалось в полном объёме реализовать масштабные планы по восстановлению американской промышленности и возвращению производств в США: часть компаний ограничилась точечными инвестициями. Обещание существенно снизить государственный долг также не выполнено — бюджетный дефицит сохраняется.

Не состоялась и полная отмена ключевых социальных программ, которые Трамп критиковал во время кампании: реформы столкнулись с сопротивлением Конгресса и судов. Кроме того, заявленный курс на «полную прозрачность» в работе федеральных ведомств неоднократно вызывал критику со стороны правозащитников и СМИ.

Эксперты отмечают, что, как и у предыдущих администраций, разрыв между предвыборной риторикой и реальной политикой остаётся одной из главных проблем президентства Трампа.