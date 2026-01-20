Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал реакцию Европы на действия президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Ньюсом назвал реакцию европейских лидеров «жалкой» и «позорной» и призвал их объединиться, чтобы противостоять угрозам Трампа по введению тарифов, в том числе в споре вокруг Гренландии.

По словам Ньюсома, европейские страны должны проявить решимость и «иметь мужество» в отношениях с США, подчеркнув необходимость защищать свои экономические и стратегические интересы перед лицом американских угроз. Он отметил, что попытки давления со стороны Вашингтона могут подорвать доверие между союзниками и негативно сказаться на международном сотрудничестве.

Губернатор также указал на важность единства среди европейских лидеров, чтобы не допустить подрыва рыночной стабильности и совместных проектов. Ньюсом подчеркнул, что такие угрозы тарифами могут затронуть широкий спектр отраслей, от торговли до энергетики, и требуют скоординированного ответа со стороны Европы.

Выступление Ньюсома прозвучало на фоне активного обсуждения США и Европы экономических мер и международных обязательств, включая вопросы обороны и стратегического партнерства в рамках НАТО и других международных организаций.