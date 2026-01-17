Президент США Дональд Трамп заявил, что введёт 10-процентные импортные пошлины на товары из восьми европейских стран, выступивших против установления американского контроля над Гренландией. Об этом он сообщил в субботу.

По словам Трампа, новые тарифы начнут действовать с февраля и затронут государства, которые, по его утверждению, препятствуют реализации стратегических интересов США в Арктике. Президент подчеркнул, что меры носят «ответный характер» и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договорённость по Гренландии.

Заявление прозвучало на фоне массовых протестов в Дании и Гренландии. В Копенгагене и Нууке тысячи людей вышли на улицы с лозунгами «Гренландия не продаётся» и «Руки прочь от Гренландии», выражая несогласие с риторикой Белого дома.

Ранее конгрессмен США Рэнди Файн предложил законопроект о присоединении Гренландии к США и её преобразовании в штат для укрепления национальной безопасности.

В Европейском союзе уже заявили, что рассматривают возможные ответные шаги. Глава Европейского совета отметил, что ЕС готов к скоординирированной реакции в случае введения торговых ограничений.

Гренландия является самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания и имеет стратегическое значение из-за своего географического положения и природных ресурсов. Власти острова ранее неоднократно подчёркивали, что вопрос о смене суверенитета не стоит на повестке дня.