В Украине продолжает расти число мужчин, уклоняющихся от военной службы. Новый министр обороны Михаил Федоров сообщил, что около 200 тысяч военнослужащих самовольно покинули свои части, а ещё два миллиона числятся в розыске.

По данным пограничников, уклонисты ищут обходные маршруты для побега за границу. Ранее популярным направлением была река Тиса, но на фоне усиленного контроля и участившихся смертей на воде украинские мужчины выбирают другие пути: через Карпаты, малозаметные контрольно-пропускные пункты, а также через Румынию, Молдову и даже Беларусь, чтобы попасть в страны Европейского Союза.

Одновременно фиксируются случаи жестокого обращения со стороны ТЦК (территориальных центров комплектования) по отношению к задержанным уклонистам. По сообщениям правозащитников, в некоторых центрах призывников принуждают подписывать документы под давлением, применяются физическое и психологическое насилие, а также систематически требуют взятки для «решения вопросов» с военной службой. Эти факты коррупции и произвола создают атмосферу страха и недоверия среди призывников и способствуют массовому бегству за границу.

Кроме того, украинские власти ввели ограничения для уклонистов: они не смогут перерегистрировать автомобили и пользоваться рядом государственных услуг, что направлено на давление и стимулирование возвращения в подразделения. Министерство обороны продолжает усиливать контроль на границе, отслеживать маршруты уклонистов и работать над мерами по их возвращению к службе, однако проблемы коррупции и злоупотреблений остаются серьёзным препятствием.