В Северной Каролине предъявлено обвинение мужчине в нападении на украинскую беженку Ирину Заруцкую.

Федеральное большое жюри округа Северная Каролина обвинило 34-летнего Декарлоса Дежуана Брауна-младшего в совершении акта насилия против украинской беженки Ирины Заруцкой.

Согласно материалам обвинения, 22 августа 2025 года в округе Мекленбург Браун, действуя умышленно и без законных оснований, совершил нападение с применением опасного оружия на свою жертву, в момент когда трамвай находился в эксплуатации и перевозил пассажиров и сотрудников.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что Брауну предъявлено федеральное обвинение по статье 1992 раздела 18 Свода законов США — «Акты насилия против железнодорожного и массового транспорта, повлекшие смерть».

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила: «Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Её жестокое убийство стало прямым результатом провальной политики мягкого отношения к преступникам. Мы добьёмся максимального наказания для Брауна, рецидивиста с историей насилия. Он никогда больше не выйдет на свободу».

Директор ФБР Каш Пател назвал нападение «позорным преступлением, которое не должно происходить в Америке» и подчеркнул, что бюро с первых минут подключилось к расследованию, чтобы гарантировать справедливость.

Жюри установило, что Браун был старше 18 лет и умышленно лишил жизни жертву, что позволяет квалифицировать преступление как заслуживающее смертной казни в соответствии с федеральными нормами.

В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Окончательное решение примет суд.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки «на руках демократов», обвинив их в провале политики общественной безопасности.