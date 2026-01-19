Вечером 19 января 2026 года в Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,9. По предварительным данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы около 17:56 по местному времени примерно в 12 милях к северо-северо-востоку от города Индио в округе Риверсайд.

Землетрясение ощущалось в долине Коачелла, а также в ряде других районов Южной Калифорнии. Сообщения о толчках поступали из Палм-Спрингс, Палм-Дезерта, Темекулы, округов Ориндж и Сан-Диего. По словам очевидцев, колебания были кратковременными, но достаточно заметными.

Серьёзных разрушений и пострадавших, по предварительной информации, не зафиксировано. После основного толчка сейсмологи зарегистрировали несколько более слабых афтершоков.

Район Индио расположен в сейсмически активной зоне, недалеко от крупных разломов, поэтому подобные землетрясения здесь происходят регулярно. Специалисты продолжают уточнять параметры подземных толчков и следить за возможной последующей активностью.