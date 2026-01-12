Конгрессмен Файн предложил законопроект о присоединении Гренландии к США и её преобразовании в штат для укрепления национальной безопасности

Сегодня конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект «Greenland Annexation and Statehood Act» (Закон о присоединении Гренландии и предоставлении ей статуса штата), ключевое законодательное предложение, направленное на защиту стратегических интересов США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

«Гренландия — это не удалённая территория, которую можно игнорировать, — это жизненно важный объект национальной безопасности, — заявил конгрессмен Файн. — Контроль над Гренландией означает контроль над ключевыми арктическими морскими путями и системой безопасности, защищающей Соединённые Штаты. Америка не может оставлять это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность».

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио ранее подчеркнули, что Арктика становится важной ареной глобального противостояния. США укрепляют свои позиции после недавней ликвидации одного из ключевых союзников противников — Николаса Мадуро в Венесуэле. Китай и Россия продолжают активно расширять своё присутствие в регионе, в то время как слабая политика предыдущей администрации Джо Байдена позволила подорвать стратегические позиции Америки. Восстановление силы США требует решительных мер, говорят на Капиталийском холме.

Законопроект предоставляет президенту полномочия предпринимать все необходимые шаги для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории США. Кроме того, он требует представления Конгрессу полного отчёта о необходимых изменениях в федеральном законодательстве для последующего включения Гренландии в состав США как официального штата.

«Слишком долго американское руководство наблюдало, как наши противники подтачивают наше геополитическое доминирование, — продолжил Файн. — Мой законопроект защитит нашу страну, обеспечит экономическое будущее и гарантирует, что именно Америка — а не Китай или Россия — устанавливает правила в Арктике. Вот что значит американское лидерство и сила».