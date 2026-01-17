В Копенгагене, а также в Гренландии прошли массовые акции протеста против заявлений президента США Дональда Трампа о возможном установлении американского контроля над Гренландией.

В столице Дании тысячи человек в субботу прошли маршем от здания мэрии Копенгагена к посольству США. Участники акции скандировали лозунги «Гренландия не продается» и «Руки прочь от Гренландии», выражая солидарность с жителями автономной территории и протестуя против любых попыток ее аннексии.

Аналогичные демонстрации состоялись и в самой Гренландии. Протестующие подчеркивали, что будущее острова должно определяться исключительно его населением, а не внешними политическими решениями.

Организаторы акций заявили, что протесты стали ответом на угрозы и заявления Вашингтона, которые вызвали обеспокоенность в Дании и Гренландии. По их словам, подобная риторика подрывает международные нормы и создает напряженность в отношениях между союзниками.

Власти Дании ранее неоднократно подчеркивали, что Гренландия является частью Королевства Дания и не подлежит продаже или передаче другой стране.