В Гренландию прибыли первые подразделения европейских военных в рамках совместной миссии по обеспечению безопасности в Арктике. Как сообщают европейские и международные СМИ, небольшие контингенты направили Франция, Германия, а также страны Скандинавии при координации с Данией.

Военнослужащие прибыли в столицу острова Нуук на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической важности Гренландии и необходимости усиления американского влияния в регионе. Европейские власти подчеркивают, что миссия носит оборонительный характер и направлена на укрепление стабильности и безопасности в Арктике.

Ранее Копенгаген заявлял, что любые вопросы, связанные со статусом Гренландии, могут решаться исключительно с учетом воли ее жителей и в рамках международного права.