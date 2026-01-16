Калифорния заявляет о сохранении доступности государственных парков для всех жителей, на фоне изменений политики на федеральном уровне. При администрации Дональда Трампа были отменены бесплатные дни посещения национальных парков, приуроченные к Дню Мартина Лютера Кинга и Джунтинс, и добавлен бесплатный день в его день рождения.

Власти Калифорнии подчеркивают, что парки штата остаются открытыми и доступными, а история в них представляется без искажения. Жители разных социальных групп, включая семьи с низким доходом, школьников и владельцев библиотечных карт, могут бесплатно посещать государственные парки.

В частности, Гэвин Ньюсом сообщил, что калифорнийские парки останутся бесплатными для посещения в День Мартина Лютера Кинга (19 января) и Джунтинс (19 июня) — в отличие от национального уровня, где это решение было отменено Трампом.

Губернатор Ньюсом отмечает, что штат продолжит придерживаться политики расширения доступа к природе и сохранения исторической памяти, реализуя программы бесплатных пропусков в более чем 280 парков Калифорнии.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года иностранные посетители США должны будут платить дополнительный сбор в размере $100 за посещение некоторых самых популярных национальных парков страны — сверх уже существующих входных билетов.