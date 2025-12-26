Служба национальных парков США (National Park Service) опубликовала список дат, когда в 2026 году вход во все национальные парки страны будет бесплатным. В эти дни отменяется плата за вход на все объекты NPS, однако дополнительные сборы — например, за бронирование времени посещения — могут взиматься отдельно.
Бесплатный вход будет действовать в следующие даты:
- 16 февраля — День президентов (день рождения Джорджа Вашингтона)
- 25 мая — День поминовения
- 14 июня — День флага / день рождения президента Дональда Трампа
- 3–5 июля — уикенд ко Дню независимости США
- 25 августа — 110-летие Службы национальных парков
- 17 сентября — День Конституции
- 27 октября — день рождения Теодора Рузвельта
- 11 ноября — День ветеранов
При этом с 2026 года вводится новое правило: бесплатный вход в эти дни будет доступен только гражданам и постоянным жителям США. Иностранные туристы должны будут оплачивать стандартный входной билет, а также возможные дополнительные сборы для нерезидентов.
В Службе национальных парков отмечают, что акция направлена на расширение доступа американцев к природному и историческому наследию страны и поощрение внутреннего туризма.
Кроме того, администрация президента Дональда Трампа анонсировала изменения в системе пропусков и сборов для национальных парков. На части годовых абонементов изображения национальных парков будут заменены портретом Дональда Трампа.
С 1 января 2026 года иностранные посетители США должны будут платить дополнительный сбор в размере $100 за посещение некоторых самых популярных национальных парков страны — сверх уже существующих входных билетов.