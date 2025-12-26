Служба национальных парков США (National Park Service) опубликовала список дат, когда в 2026 году вход во все национальные парки страны будет бесплатным. В эти дни отменяется плата за вход на все объекты NPS, однако дополнительные сборы — например, за бронирование времени посещения — могут взиматься отдельно.

Бесплатный вход будет действовать в следующие даты:

16 февраля — День президентов (день рождения Джорджа Вашингтона)

— День президентов (день рождения Джорджа Вашингтона) 25 мая — День поминовения

— День поминовения 14 июня — День флага / день рождения президента Дональда Трампа

— День флага / день рождения президента Дональда Трампа 3–5 июля — уикенд ко Дню независимости США

— уикенд ко Дню независимости США 25 августа — 110-летие Службы национальных парков

— 110-летие Службы национальных парков 17 сентября — День Конституции

— День Конституции 27 октября — день рождения Теодора Рузвельта

— день рождения Теодора Рузвельта 11 ноября — День ветеранов

При этом с 2026 года вводится новое правило: бесплатный вход в эти дни будет доступен только гражданам и постоянным жителям США. Иностранные туристы должны будут оплачивать стандартный входной билет, а также возможные дополнительные сборы для нерезидентов.

В Службе национальных парков отмечают, что акция направлена на расширение доступа американцев к природному и историческому наследию страны и поощрение внутреннего туризма.

Кроме того, администрация президента Дональда Трампа анонсировала изменения в системе пропусков и сборов для национальных парков. На части годовых абонементов изображения национальных парков будут заменены портретом Дональда Трампа.

С 1 января 2026 года иностранные посетители США должны будут платить дополнительный сбор в размере $100 за посещение некоторых самых популярных национальных парков страны — сверх уже существующих входных билетов.