Бывший президент США Дональд Трамп в выступлении на саммите “Поворотный миг” повторил свои заверения, что сможет быстро добиться соглашения между Украиной и Россией о прекращении войны. Об этом пишет сегодня VOA.

“Ни одна американская мать или отец не должны волноваться, что их ребенка отправят умирать в Восточную Европу, и я заключу соглашение, которое будет справедливым для Украины и справедливым для России. Мы должны заключить соглашение”, – выступая в эфире подчеркнул быший президент США.

Деталями этого “соглашения” он поделился позже в эфире телеканала FOX.

“Я очень хорошо знаю Зеленского, и я знаю Путина очень хорошо, даже лучше (чем Зеленского – SlavicSac.com). И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому – все, это прекращается. Вы должны договориться. Я бы сказал Путину – если вы не заключите соглашение… мы собираемся (дать Украине – ГА) больше. Я совершу соглашение за один день”, – заверил Трамп.

Во время выступления во Флориде Трамп также рассказал о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, которому он, по его словам, говорил не входить в Украину:

“Больным местом его была Украина. Я сказал Владимиру – не делай этого. Тебе будет очень плохо. Если вы это делаете, мы ударим по вам сильнее, чем кто-либо”.

Трамп напомнил, что именно его администрация предоставила Украине “Джавелины”, ввела санкции против России и фактически сделала невозможным завершение строительства трубопровода “Северный поток-2”, подписав закон, согласно которому санкции должны быть наложены на любую компанию, которая помогала “Газпрому” завершить строительство трубопровода.

Он подверг критике администрацию Байдена за то, что она, по его словам, раскрыла много тайн – администрация США объясняла предоставление кассетных боеприпасов Украине нехваткой обычных – а также дала разрешение военным вызвать 3000 военнослужащих резерва для поддержки операций в Европе.