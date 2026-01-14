Владельцу ломбарда в районе Мид-Сити в Лос-Анджелесе предъявлены федеральные обвинения по делу о продаже украденного пробного оттиска работы Энди Уорхола и даче ложных показаний ФБР. Речь идет о 58-летнем Гленне Стивене Беднарше, ранее проживавшем в Беверли-Хиллз. По версии следствия, в феврале 2021 года он приобрел за 6 тысяч долларов похищенный пробный оттиск Уорхола с изображением Владимира Ленина, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 175 тысяч долларов.

Как утверждается в обвинительном заключении, Беднарш привлек к продаже работы своего знакомого Брайана Алека Лайта, который связался с аукционным домом, имеющим офис в Беверли-Хиллз и штаб-квартиру в Далласе. Произведение было передано в калифорнийский офис аукционного дома и затем отправлено в Техас. Однако сотрудники галереи в Западном Голливуде сразу опознали работу как украденную и уведомили аукционный дом и ФБР.

В ходе расследования Лайт, по данным прокуратуры, солгал агентам ФБР, заявив, что купил работу на гаражной распродаже, и предоставил поддельную квитанцию. Сам Беднарш позже утверждал, что лишь хранил произведение по просьбе знакомого и не имел финансовой выгоды. Лайту в ноябре 2024 года было признано вину по делу о перевозке украденных ценностей между штатами; ему грозит до 10 лет лишения свободы. Беднарш ожидает явки в федеральный суд Лос-Анджелеса. Власти подчеркивают, что обвинение не означает признание вины, пока она не будет доказана в суде.