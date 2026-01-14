В Калифорнии легально и активно развивается услуга «Earth Funeral» — компостирование человека, или natural organic reduction (terramation). Этот процесс превращает тело в питательную почву за 45–60 дней, предоставляя экологичную альтернативу кремации и традиционным похоронам.

Тело помещают в специальный контейнер с древесной стружкой, соломой и люцерной. Микробы разлагают его, а семья получает часть почвы для посадки растений или рассеивания. Остальная часть используется в проектах по сохранению природы.

Основные провайдеры услуг в Калифорнии — Earth Funeral, Recompose и Return Home. Компостирование снижает углеродный след, возвращает жизнь земле и пользуется спросом среди сторонников экологически осознанного образа жизни.

Эксперты отмечают, что легализация human composting в Калифорнии отражает растущий интерес к климатически безопасным вариантам завершения жизни.