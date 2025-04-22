В Лос-Анджелесе владельцу ломбарда предъявлено обвинение в попытке продажи украденной пробной копии работы Энди Уорхола

Владельцу ломбарда из района Мид-Сити в Лос-Анджелесе накануне было предъявлено обвинение в сговоре с целью продажи украденной пробной копии работы Энди Уорхола, изображающей Владимира Ленина. По данным следствия, произведение было отправлено из офиса аукционного дома в Беверли-Хиллз в Даллас, после чего обвиняемый солгал федеральным агентам.

58-летний Гленн Стивен Беднарш из Фармингтона (штат Мичиган), ранее проживавший в Беверли-Хиллз, обвиняется по двум пунктам: сговор с целью транспортировки украденного имущества через государственные границы и сама транспортировка. В ближайшие недели он должен предстать перед судом Окружного федерального суда в Лос-Анджелесе.

Согласно обвинительному акту, в феврале 2021 года Беднарш осознанно приобрёл за $6,000 украденную пробную копию портрета Владимира Ленина работы Уорхола, чья рыночная стоимость оценивается в $175,000. Затем он якобы попросил соучастника, 58-летнего Брайана Алека Лайта из Гудзона (штат Огайо), ранее проживавшего в центре Лос-Анджелеса, помочь с продажей украденного произведения.

Лайт связался с офисом аукционного дома в Беверли-Хиллз с предложением выставить работу на торги. В марте 2021 года Беднарш доставил произведение в Беверли-Хиллз, откуда оно было отправлено в Даллас. Лайт подписал договор о передаче лота в электронном виде и позвонил в аукционный дом, чтобы сообщить о доставке и запросить аванс.

Сотрудник аукционного дома в Далласе обратился за экспертной оценкой к галерее в Вест-Холливуде. Там немедленно узнали работу как украденную и сообщили об этом в аукционный дом и ФБР.

Позднее в марте, когда агенты ФБР начали расследование, Лайт дал ложные показания, заявив, что приобрёл произведение на гаражной распродаже в Калвер-Сити за $18,000, и даже предоставил поддельный чек.

В августе и сентябре 2021 года Беднарш также солгал агентам ФБР, утверждая, что Лайт попросил его лишь временно хранить произведение и что он согласился исключительно из дружбы, а не ради финансовой выгоды.

Брайан Лайт признал себя виновным в ноябре 2024 года по одному пункту обвинения в транспортировке украденного имущества между штатами. Его приговор ожидается 27 мая. Он может получить до 10 лет тюремного заключения.