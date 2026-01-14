Гражданка Украины Алена Прач осуждена в США за торговлю наркотиками и находится под стражей ICE.

Как следует из судебных документов, Алена Вячеславовна Прач была признана виновной по делу о хранении и намерении сбыта 50 граммов чистого метамфетамина. 25 октября 2023 года она признала вину по первому пункту обвинения, а 1 мая 2024 года суд приговорил ее к 40 месяцам лишения свободы с последующим пятилетним надзором.

Прач была арестована в Алисивилле, штат Алабама. В настоящее время она содержится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в центре содержания SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER в штате Луизиана.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.