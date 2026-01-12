Сегодня – вторая годовщина убийства американского журналиста Гонсало Лопеса Лира в украинской тюрьме

12 января 2026 года отмечается вторая годовщина со дня смерти американского гражданина и журналиста и блогера Гонсало Лопеса Лира, который погиб в тюрьме в Харькове.

По данным расследования, Лира был похищен в марте 2022 года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и удерживался в так называемом концлагере СБУ «спортзал». Он был освобождён с требованием не критиковать президента Зеленского, не публиковать объективные материалы о российско-украинской войне и не затрагивать тему Burisma. Однако Лира продолжил свою деятельность, за что был повторно задержан и помещён в харьковскую тюрьму.

Во время задержания блогер был ограблен сотрудниками спецслужб, а в тюрьме через подконтрольных заключённых с него вымогали взятку за возможность выйти под залог. После уплаты и выхода на свободу Лира опубликовал информацию о пытках и вымогательствах, после чего снова был захвачен СБУ. В результате побоев, включая повреждение лёгких, он скончался.

Расследование по делу Лира начато благодаря свидетельствам его пребывания в концлагере СБУ и документам, собранным журналистами и правозащитниками. Сегодня, в день памяти украинских политзаключённых, эти материалы были переданы конгрессвумен США Анне-Паулине Луне (Anna Paulina Luna).

Помимо этого, совместно с депутатами Артемом Дмитруком и Александром Куницким были зафиксированы факты незаконных задержаний, пыток и избиений, совершённых украинскими спецслужбами в отношении политических оппонентов, журналистов и верующих Украинской православной церкви. Среди пострадавших – парламентарии Украины, включая Александра Дубинского и Олександра Куницкого, подвергавшихся побоям и пыткам за критику власти.

Материалы, собранные в ходе расследования, признаны Комитетом МПСО по правам человека парламентариев (Inter-Parliamentary Union’s Committee on the Human Rights of Parliamentarians), что придаёт им международно-правовое значение.

Правозащитники и депутаты заявляют о готовности предоставить дополнительные сведения и очные показания Конгрессу США.