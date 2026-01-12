Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет серьёзных рычагов влияния в переговорах по прекращению войны с Россией. Об этом Трамп сказал, комментируя перспективы мирного урегулирования и позицию Киева.

«У Зеленского нет карт. Их у него никогда не было — с самого первого дня. У него есть только одна карта — Дональд Трамп», — заявил Дональд Трамп.

По словам американского президента, на данный момент единственным реальным фактором, на который может опираться Зеленский, является поддержка со стороны Вашингтона и лично Дональда Трампа.

Заявления Трампа уже вызвали широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Критики считают, что подобная риторика подрывает позиции Украины на международной арене, тогда как сторонники Трампа утверждают, что он лишь констатирует реальное соотношение сил и необходимость прагматичного подхода к мирным переговорам.

Ранее Трамп также заявлял, что президент России Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в завершении войны, а ключевым препятствием на пути к миру называл сложность переговорной динамики между сторонами конфликта.