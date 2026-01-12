Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о задержании очередной группы наиболее опасных преступников среди нелегальных иммигрантов. В ходе операции по всей стране были арестованы лица, осужденные за сексуальные преступления против детей, торговлю наркотиками и другие насильственные действия.

Официальный представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что эти лица представляют прямую угрозу общественной безопасности.

Одним из задержанных стал гражданин России Александр Владимирович Реморенко. Ранее в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, он был признан виновным в ряде тяжких преступлений, включая изнасилование ребенка младше 13 лет, сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах, инцест и развращение несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, 40-летний житель города Эфрата систематически подвергал сексуальному насилию девочку в течение семи лет — с 2002 по 2009 год. Жертва, которой на момент завершения расследования исполнилось 24 года, сообщила полиции, что насилие происходило регулярно, так как Реморенко был близким знакомым ее семьи.

В ходе допроса Реморенко признался в содеянном, подтвердив совершение от 12 до 40 актов насилия над ребенком. В рамках соглашения о признании вины он признал себя виновным по 13 пунктам обвинения. Судья Дональд Тотаро приговорил его к тюремному заключению на срок от 10 до 30 лет. По условиям приговора и в соответствии с требованиями закона Меган, Реморенко обязан пожизненно регистрировать данные о своем местонахождении в полиции.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в ICE, Александр Владимирович Реморенко находится в центре задержания в штате Индиана.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.