Google и миллиардеры покидают Калифорнию на фоне идеи налога на богатство

Обсуждение в Калифорнии налога на состояние миллиардеров ускорило отток капитала и крупнейших бизнес-фигур из штата. По оценкам, за последнее время Калифорния уже потеряла до 1 трлн долларов, поскольку ультрабогатые резиденты переводят активы и сокращают своё присутствие в регионе.

К этому процессу, как сообщают американские СМИ, присоединились и сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Они начали сворачивать деловые и юридические связи с Калифорнией, где была создана корпорация Google и сформированы их состояния. Ранее сообщалось о переводе части активов и компаний за пределы штата в ожидании возможного принятия нового налогового законодательства.

Речь идёт о законопроекте Billionaire Wealth Tax Act, который предполагает разовый налог в размере 5% на состояние налоговых резидентов Калифорнии с капиталом от 1 млрд долларов. В дальнейшем обсуждается и расширение налога на более широкий круг состоятельных лиц.

Критики инициативы предупреждают, что налог подрывает инвестиционную привлекательность штата и стимулирует бегство бизнеса и капитала. Сторонники же настаивают, что миллиардеры должны внести больший вклад в бюджет Калифорнии, которая, по их словам, сыграла ключевую роль в их финансовом успехе.

По различным оценкам, в Калифорнии проживает около 250–260 миллиардеров — больше, чем в любом другом штате США. Совокупное состояние этой группы измеряется триллионами долларов, а значительная часть самых богатых людей связана с технологическим сектором, венчурным капиталом и индустрией развлечений Кремниевой долины и Лос-Анджелеса.