США пересмотрели классификацию марихуаны, снизив её уровень опасности

Президент Дональд Трамп подписал указ, который переводит марихуану из самой строгой категории запрещённых веществ в менее опасную категорию. Решение вступило в силу в четверг и считается одной из крупнейших реформ федеральной политики в области наркотиков за последние годы.

Переклассификация смягчает ограничения на исследования и определённые регулирования, но не легализует марихуану полностью. Она позволит учёным и компаниям работать с растением в медицинских и научных целях, а также откроет возможности для налоговых льгот и развития индустрии.

В администрации Трампа отметили, что изменения не отменяют законов штатов, которые сами определяют правила использования и продажи каннабиса. Эксперты считают, что шаг может стимулировать новые исследования и расширить медицинские программы, но также вызывает вопросы о правовой согласованности и контроле над оборотом вещества.

Ранее Трамп признал фентанил «оружием массового уничтожения».