В Портленде, штат Орегон, два человека были ранены в результате стрельбы, произведённой агентом Службы таможни и пограничной охраны США (ICE) возле одного из госпиталей. По данным Министерства внутренней безопасности, пострадавшие являются гражданами Венесуэлы и, по официальной информации, связаны с преступными группами.

Инцидент произошёл в четверг днём, после чего в городе начались протесты. Мэр Портленда призвал приостановить операции ICE в черте города, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости. В ходе акций протеста были задержаны шесть человек.

Правоохранительные органы заявили, что продолжают расследование стрельбы и обстоятельств, приведших к применению оружия федеральным агентом. Сообщается, что обеим пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось о массовых протестах после гибели 37-летней женщины в результате стрельбы, открытой агентом ICE в городе Миннеаполис (штат Миннесота).