Посольство США в Киеве выпустило предупреждение о значительной воздушной атаке, которая “может произойти в любой момент в ближайшие дни”. Сообщение адресовано всем районам Украины.
Гражданам США настоятельно рекомендуется заранее определить укрытия и быть готовыми немедленно прятаться при объявлении воздушной тревоги.
Рекомендации посольства:
- Определите места укрытия заранее.
- Установите на мобильный телефон надежное приложение для оповещений о воздушной тревоге, например, Air Raid Siren или Alarm Map.
- Немедленно укрывайтесь при объявлении тревоги.
- Следите за местными новостями и готовьтесь корректировать свои планы.
- Держите запасы воды, еды и медикаментов.
- Следуйте указаниям украинских властей и спасательных служб.
Для получения помощи граждане США могут обращаться в Посольство США в Киеве.
Ранее сообщалось о массированных ударах по территории Украины со стороны российских войск, включая применение ракеты «Орешник» по Львову.