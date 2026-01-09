Посольство США в Киеве выпустило предупреждение о значительной воздушной атаке, которая “может произойти в любой момент в ближайшие дни”. Сообщение адресовано всем районам Украины.

Гражданам США настоятельно рекомендуется заранее определить укрытия и быть готовыми немедленно прятаться при объявлении воздушной тревоги.

Рекомендации посольства:

Определите места укрытия заранее.

Установите на мобильный телефон надежное приложение для оповещений о воздушной тревоге, например, Air Raid Siren или Alarm Map.

Немедленно укрывайтесь при объявлении тревоги.

Следите за местными новостями и готовьтесь корректировать свои планы.

Держите запасы воды, еды и медикаментов.

Следуйте указаниям украинских властей и спасательных служб.

Для получения помощи граждане США могут обращаться в Посольство США в Киеве.

Ранее сообщалось о массированных ударах по территории Украины со стороны российских войск, включая применение ракеты «Орешник» по Львову.