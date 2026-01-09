Трамп заявил, что его ограничивает только собственная мораль, а международное право ему не нужно

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что единственным сдерживающим фактором в его глобальной политике является «его собственная мораль и собственный разум». При этом он подчеркнул, что не считает необходимым следовать международному праву.

«Моя собственная мораль, мой собственный разум — это единственное, что может меня остановить. Международное право мне не нужно», — сказал Трамп, комментируя возможные иностранные интервенции и использование военной силы за пределами США.

По словам президента, он не стремится причинять вред другим странам, но действует исходя из собственной оценки ситуации и личных моральных принципов. Эксперты отмечают, что такие заявления поднимают вопросы о соблюдении международных обязательств и роли США на мировой арене.

Ранее стало известно, что США вышли из десятка международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату и Совет ООН по правам человека, что также вызвало критику со стороны зарубежных лидеров и правозащитных организаций.