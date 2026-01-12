В 2025 году Государственный департамент США отозвал более 100 тысяч виз — рекордный показатель, более чем вдвое превышающий уровень 2024 года. Решение последовало после указа президента Дональда Трампа об ужесточении проверки иностранцев.

Большинство виз были аннулированы у туристов и бизнес-путешественников за нарушение сроков пребывания. Также лишились статуса около 8 тысяч студентов и 2,5 тысячи специалистов. По данным ведомства, многие из них имели проблемы с законом, включая вождение в нетрезвом виде, насильственные преступления, наркотики и мошенничество.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.

Администрация Трампа заявила о продолжении жёсткой миграционной политики и расширении контроля за всеми обладателями виз США.