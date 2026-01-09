В ночь на 9 января Россия нанесла массированный удар по Украине. Во Львовской области, по данным командования «Запад» Воздушных сил ВСУ, при атаке на объект инфраструктуры была применена баллистическая ракета, двигавшаяся со скоростью около 13 тысяч километров в час. Украинские спецслужбы сообщили, что удар нанесён комплексом «Орешник», способным нести ядерное оружие.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракета была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области. С этого же полигона, по его словам, осуществлялся запуск баллистической ракеты при ударе по Днепру 21 ноября 2024 года, когда Владимир Путин сообщал об испытании «Орешника» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

В Киеве атака привела к человеческим жертвам. По информации мэра столицы Виталия Кличко, погибли четыре человека, в том числе один медик. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о 22 пострадавших.

В Министерстве обороны России удар по Украине назвали ответом на атаку по резиденции Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря и подтвердили применение комплекса «Орешник». В ведомстве заявили, что Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар оружием большой дальности наземного и морского базирования, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также беспилотники, по критически важным объектам на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране продолжаются масштабные восстановительные работы после российских ударов. По его словам, ремонтные бригады задействованы в Киеве и области, на Днепропетровщине, Львовщине, в Кировоградской, Черкасской и Одесской областях, а также практически постоянно работают в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Зеленский подчеркнул, что задействован максимум сил для восстановления жизненно важной инфраструктуры.

Он отметил, что Россия пользуется похолоданием и пытается поразить как можно больше энергетических объектов, демонстрируя, по его словам, пренебрежение к США и дипломатическим усилиям. Президент сообщил, что только за прошлую ночь по Украине было запущено более 200 российских дронов и значительное количество баллистических ракет, в основном по Киеву. В результате атак погибли четыре человека, почти три десятка получили ранения. Ранее ударам подверглись Днепр, Кривой Рог, Запорожье и Одесса.

Зеленский заявил, что основная тактика России заключается в попытке полностью «выключить» города, и подчеркнул необходимость для местных властей готовиться к полной противодействию таким атакам, используя все доступные ресурсы и резервные схемы, особенно в финансово обеспеченных городах.