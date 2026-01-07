В Миннеаполисе сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил женщину, что вызвало широкий общественный резонанс и протесты.

По данным федеральных властей, агент ICE открыл огонь во время операции, в результате чего погибла 37-летняя гражданка США Рене Николь Гуд. Министерство внутренней безопасности заявило, что сотрудник действовал из опасений за свою жизнь, утверждая, что автомобиль женщины якобы использовался для тарана. В ведомстве охарактеризовали произошедшее как «акт терроризма», однако эта версия оспаривается родственниками погибшей и местными активистами.

Очевидцы и видеозаписи, появившиеся в социальных сетях и СМИ, поставили под сомнение официальную трактовку событий. Федеральные и местные власти расходятся в оценках обстоятельств стрельбы, что усилило напряжённость в городе. После инцидента в районе стрельбы начались протесты, на место были стянуты дополнительные силы полиции.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит работу в Миннеаполисе, несмотря на случившееся. Губернатор Миннесоты Тим Уолз сообщил, что Национальная гвардия приведена в состояние повышенной готовности на фоне возможной эскалации.

Случай произошёл на фоне ужесточения иммиграционной политики и активизации операций ICE по всей стране, что вновь подняло вопрос о пределах полномочий федеральных иммиграционных служб и применении силы против гражданских лиц. Расследование инцидента продолжается.