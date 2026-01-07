США захватили связанный с Россией нефтяной танкер в Атлантике за нарушение санкций

Соединённые Штаты объявили о захвате нефтяного танкера Marinera (ранее — Bella 1), связанного с Россией и Венесуэлой, в северной части Атлантического океана. Операция была проведена Министерством юстиции США и Министерством внутренней безопасности при координации с Европейским командованием ВС США и поддержке Береговой охраны.

Как сообщили в Европейском командовании США (EUCOM), судно было задержано на основании ордера федерального суда США за нарушение американских санкций. Перед захватом танкер в течение нескольких дней отслеживался катером Береговой охраны USCGC Munro. Позднее министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Лондон оказывал США содействие в операции.

В заявлении EUCOM отмечается, что захват судна соответствует политике администрации президента Дональда Трампа по противодействию судам, находящимся под санкциями и представляющим угрозу безопасности и стабильности Западного полушария.

По данным американских властей, танкер входил в так называемый «теневой флот» и находился под санкциями с 2024 года за перевозку иранской нефти. В августе 2025 года судно вышло из Ирана и направлялось в Венесуэлу, где иранская нефть, как утверждается, используется для смешивания с тяжёлой венесуэльской. В декабре танкер пытались перехватить в Карибском море, однако экипаж отключил транспондеры и ушёл в Атлантику.

После этого судно было срочно переоформлено под российский флаг, получило новое название Marinera, порт приписки Сочи и было внесено в Российский морской регистр судоходства. Несмотря на это, США заявили, что считают судно «безгосударственным», а смену флага — юридически ничтожной.

Захват произошёл в районе между Исландией и Фарерскими островами. После операции танкер был направлен в сторону северного побережья Великобритании. По данным СМИ, в состав экипажа входят граждане России, Индии и Украины.

Министерство транспорта РФ подтвердило факт задержания судна и заявило о потере связи с экипажем, назвав действия США нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Российские официальные лица охарактеризовали произошедшее как «пиратство», а МИД РФ потребовал обеспечить гуманное обращение с моряками и их возвращение на родину.

Почти одновременно с захватом Marinera США сообщили о задержании второго танкера — Sophia — в Карибском море. По утверждению американской стороны, оба судна использовались для незаконных поставок нефти, выручка от которых могла направляться на финансирование международных преступных и террористических сетей.

Американские власти заявляют, что операции по задержанию танкеров являются частью масштабной кампании по пресечению обхода санкций и незаконной торговли нефтью, связанной с Венесуэлой, Ираном и их партнёрами.