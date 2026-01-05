В пригороде сербского города Суботица завершился 32-й Фестиваль европейского кино в Паличе, одним из главных событий которого стало триумфальное участие украинского режиссёра белорусского происхождения Сергея Лозницы. Его фильм «Два прокурора» был признан лучшим в основной конкурсной программе и удостоен главной награды — «Золотой башни». Кроме того, Лознице вручили премию имени Александра Лифки за вклад в европейский кинематограф.

Во время церемонии награждения режиссёр произнёс вдохновляющую речь, отметив, что его картина была создана международной командой из шести стран, а на съёмочной площадке звучали восемь языков. Это, по его словам, и есть подлинное европейское кино — культурный синтез, рождающий новую художественную реальность.

Награда в Сербии — стране с непростым политическим позиционированием по отношению к войне в Украине — вызвала немало обсуждений. Сам Лозница в интервью «Славянскому Сакраменто» подчеркнул, что считает решение жюри независимым и основанным на художественных достоинствах фильма, а не на политическом контексте. Он также напомнил, что Сербия приютила многих украинских беженцев и проявляет гуманитарную солидарность, несмотря на сложные исторические связи с Россией.

Фильм «Два прокурора» — острое, болезненное, но необходимое высказывание. Он затрагивает темы справедливости, правды и вины в контексте современной войны и, по словам Лозницы, рождается не из желания понравиться, а из внутреннего долга.

«Я делаю кино, потому что не могу молчать. Это моя форма сопротивления, это служение. Если я могу говорить с помощью искусства — я обязан это делать», — сказал режиссёр.

Выпускник ВГИКа в своей кинокартине рассказывает о хрупкой надежде в безжалостной машине репрессий. Основанная на повести Георгия Демидова — учёного и узника ГУЛАГа, чьи тексты стали известны лишь в 1990-х, картина переносит зрителя в 1937 год, в самое сердце сталинского террора.

Молодой прокурор Саша Корнев, только что получивший диплом, сталкивается с жуткой правдой: система, в которую он верит, пытает и уничтожает ни в чём не повинных людей. Случайная находка — письмо, написанное кровью, — приводит его к заключённому, который раскрывает суть происходящего. Потрясённый, Корнев едет в Москву, надеясь, что на самом верху ещё осталась справедливость.

Это фильм не о победе, а о моральном выборе. Герой не спасает мир, — он остаётся человеком в нелюдское время. Лозница делает акцент на внутренней правде, показывая, как даже один поступок может стать актом сопротивления.

Не менее важным этапом в недавней деятельности Лозницы стал его визит в Калифорнийский университет в Беркли, где он выступил с ежегодной лекцией Mosse Lecture. Мероприятие было организовано при поддержке Mosse Foundation, BAMPFA, факультетов германистики и славистики, а также Центра гуманитарных исследований Townsend. Лекция сопровождалась показом короткометражного фильма «Фабрика» (2004) — визуально мощной работы, в которой уже тогда проявился авторский почерк режиссёра: внимание к архивным материалам, исторической памяти и эстетике документальности.

Модератором встречи выступила профессор Дениз Гёктюрк. Беседа касалась не только киноязыка, но и того, как художник может и должен реагировать на происходящее в мире.

Лозница рассказал, что не встречался с украинской диаспорой в Калифорнии, но провёл много времени в интеллектуальной среде: обсуждал ситуацию с сотрудниками университета, в том числе с известным антропологом Сергеем Юрчаком. Он представил десяток своих новых фильмов, созданных за последние пять лет, и подчеркнул, что работает постоянно, несмотря на сложности.

Калифорния оставила у него двоякое впечатление: с одной стороны — вдохновение от культурной среды и университетской атмосферы, с другой — шок от увиденного в центре Сан-Франциско, где, по его словам, «зомби ходят по улицам». Он признаёт, что даже в охваченной войной Украине не видел такой степени отчуждённости и социальной деградации.

«Это вопрос культуры и отношения общества к уязвимым. Демократия требует усилий, её нужно взращивать, как виноград», — добавил он.

В своей беседе Лозница подчёркивает: он не верит, что кино может «вылечить» общество, но верит, что оно способно влиять. По его словам, язык кино формировался десятилетиями — от Люмьеров до современных блогеров и пропагандистов — и сегодня стал универсальным средством визуальной коммуникации. Поэтому режиссёры, даже сами того не желая, участвуют в формировании общественного восприятия.

«Каждый, кто берёт в руки камеру, — уже режиссёр. И этот язык влияет — на чувства, взгляды, ценности», — считает он.

Когда его спрашивают, может ли культура помочь восстановить мир после войны, Лозница отвечает: исторически это возможно, но требует времени и смены поколений. Он вспоминает, как долго Франция и Германия шли к взаимопониманию после двух мировых войн, как тяжело строятся мосты между бывшими врагами, и как важно помнить об ответственности каждого за то, каким будет это будущее.

«Проходит 50 лет — и страны становятся союзниками. Значит, и у нас это получится. Просто нужно будет дождаться. Но сейчас — самое страшное. И молчать — нельзя».

Создатель кино — не просто рассказчик, а свидетель и участник своей эпохи. Его искусство выходит за рамки эстетики и становится актом гражданского мужества. Признание в Европе, лекции в Беркли, фильмы последних лет — это не только вклад в современное кино, но и в моральную хронику нашего времени. В мире, где тишина всё чаще становится формой соучастия, Лозница выбирает говорить. И его голос звучит громко — от Сербии до Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship