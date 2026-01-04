Военная операция США в Венесуэле и заявления президента Дональда Трампа о захвате Николаса Мадуро вызвали резкую реакцию со стороны Демократической партии. Демократы обвинили Трампа в превышении полномочий, нарушении Конституции и втягивании страны в новый вооружённый конфликт без одобрения Конгресса.

Лидеры демократов заявили, что Белый дом не проинформировал законодателей о готовящейся операции и фактически поставил их перед фактом. По их словам, действия Трампа напоминают сценарий «Ирак 2.0» и могут привести к затяжной войне. В Конгрессе звучат обвинения в том, что президент фактически начал «незаконную войну».

На фоне событий в Венесуэле в ряде американских городов прошли акции протеста. Демонстрации были зафиксированы, в частности, в Портленде, Нью-Йорке и Вашингтоне. Участники протестов выступали против военного вмешательства США, скандировали антивоенные лозунги и обвиняли администрацию Трампа в использовании силы без общественного и парламентского мандата.

Отдельной темой критики стал нефтяной вопрос. Демократы обратили внимание на заявления Трампа о возможном участии американских нефтяных компаний в «восстановлении» венесуэльской нефтяной отрасли. По мнению оппонентов президента, это создаёт впечатление, что военная операция могла быть мотивирована экономическими интересами, а не вопросами безопасности. В Конгрессе заявили, что контроль над крупнейшими в мире запасами нефти не может быть оправданием для силового вмешательства.

Республиканцы, в свою очередь, в основном поддержали президента, утверждая, что действия США направлены на борьбу с наркоторговлей и стабилизацию региона. Дональд Трамп отверг обвинения демократов, подчеркнув, что его решения продиктованы интересами национальной безопасности и защитой США от внешних угроз.

Противостояние вокруг Венесуэлы усилило внутриполитический раскол в Соединённых Штатах и стало ещё одним источником напряжённости между Белым домом и оппозицией в Конгрессе.