В Бруклине предъявлены обвинения Антону Алёшину после нападения на пожилого мужчину в метр

В Бруклине 29-летнему Антону Алёшину предъявлены обвинения в покушении на убийство и нападении после инцидента в метро Нью-Йорка, в ходе которого был тяжело ранен 72-летний мужчина. Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили полиция и прокуратура.

По данным правоохранительных органов, нападение произошло в первые часы Нового года на одной из станций метро. Следствие утверждает, что Алёшин без видимой причины толкнул пожилого мужчину в сторону движущегося поезда. Пострадавший был госпитализирован с серьёзными травмами.

Подозреваемый был задержан примерно через 20 минут после происшествия. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, которые, по словам следствия, зафиксировали момент нападения. Алёшину предъявлены обвинения, включая покушение на убийство, нападение, домогательства и создание угрозы общественной безопасности. Он не признал вину.

Американские СМИ сообщают, что Алёшин является выходцем из России, студентом медицинского вуза и ранее уже попадал в поле зрения полиции по другим эпизодам, не связанным с данным делом. Обстоятельства его возможного состояния в момент нападения, включая версию об алкогольном или ином опьянении, продолжают проверяться.