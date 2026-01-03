Pete Hegseth, Trump
Photo: WH

Президент США Дональд Трамп на пресс‑конференции 3 января 2026 года заявил о проведении масштабной военной операции в Венесуэле, в результате которой, по его словам, был задержан президент страны Николас Мадуро и вывезен за пределы государства. Трамп назвал действия США «актом восстановления справедливости» и сообщил, что Мадуро и его супруга Селия Флорес обвиняются в США по делам о «наркотерроризме» и будут преданы американскому суду.

По словам Трампа, американские военные временно возьмут под контроль управление Венесуэлой до «безопасного и упорядоченного переходного периода». Он также заявил о намерении привлечь американские нефтяные компании для восстановления венесуэльской нефтяной инфраструктуры, подчеркнув, что эмбарго на венесуэльскую нефть сохраняется.

Отдельно Трамп коснулся войны России и Украины. Он заявил: «Я не доволен Путиным. Эта война сложнее, чем кто‑либо думал. Огромные потери, разрушенные города — это наследие администрации Байдена, а мы должны завершить этот конфликт как можно скорее». Он добавил: «Россия должна понять, что США будут добиваться мира и безопасности для украинского народа. Путин не может продолжать игнорировать человеческие жертвы».

Реакция России на события в Венесуэле была резко негативной. Москва осудила действия США, назвав их «актом вооружённой агрессии», и вновь заявила о солидарности с Венесуэлой. Российские официальные лица подчеркнули недопустимость силового вмешательства и призвали к дипломатическому урегулированию ситуации.

Трамп подчеркнул: «Моя цель — не только защищать Америку, но и помогать нашим союзникам. Украина должна знать: мы с ними, и Россия не должна дальше разрушать жизни невинных людей». Он также отметил, что действия США направлены на предотвращение будущих угроз со стороны «враждебных держав, будь то Россия, Иран или кто‑то ещё».

