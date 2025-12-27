Вашингтон подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в воскресенье, 28 декабря, в курортном городе Палм-Бич во Флориде, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В повестке встречи — вопросы гарантий безопасности для Украины, возможное создание демилитаризованной зоны на востоке страны, а также управление Запорожской атомной электростанцией. В Белом доме также отметили, что Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время провести разговор и с президентом России Владимиром Путиным.

Комментируя заявления Владимира Зеленского о продвижении в согласовании проекта мирного плана, Дональд Трамп заявил, что у украинского президента «ничего нет, пока я это не одобрю».

Параллельно в Украине разворачиваются несколько резонансных событий. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде. Детали расследования обещают обнародовать позднее.

На фоне подготовки встречи Россия усилила удары по Украине. По данным украинской стороны, РФ выпустила почти 500 беспилотников и около 40 ракет, включая «Кинжалы». В результате атак часть Киева осталась без электричества и отопления.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «решит все задачи вооружённым путём», если Украина, по его словам, «не желает закончить дело миром», обвинив Киев в отсутствии стремления к мирному урегулированию.