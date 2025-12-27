Во Флориде рассматривается дело против Владимира Демидовича по обвинению в кражах и причинении ущерба имуществу

В элитном районе Голден-Бич (округ Майами-Дейд, штат Флорида) полиция задержала Владимира Демидовича по подозрению в незаконном проникновении в жилые дома с намерением совершить кражу.

Согласно полицейскому рапорту, сотрудники прибыли по вызову в одну из местных резиденций после сообщения о «обнажённом белом мужчине внутри дома». На месте они обнаружили подозреваемого, который прятался в гараже. Он был взят под стражу без сопротивления.

Задержанный заявил, что его одежда находится в другом доме — рядом по соседству. При проверке этого здания полицейские обнаружили следы проникновения: помещения были нарушены, в доме были употреблены алкогольные напитки, а одежда находилась на втором этаже. По данным следствия, мужчина вошёл в оба дома без разрешения владельцев, употреблял напитки и, как указано в материалах дела, демонстрировал намерение совершить кражу.

В полицейских документах также говорится, что Демидович сам заявил о намерении проникать в дома, «исследовать их» и совершать кражи со взломом. Он был арестован без инцидентов.

Интересы обвиняемого представляет офис государственного защитника, который подал заявление о невиновности своего клиента и потребовал рассмотрения дела судом присяжных.

Судя по судебным документам, дело о проникновении в жилые дома — не единственное, в котором фигурирует Владимир Демидович, 1999 года рождения, в округе Майами-Дейд (штат Флорида). «Славянскому Сакраменто» удалось обнаружить ещё одно уголовное производство в отношении человека с теми же именем и годом рождения. В этом деле он был задержан по ряду обвинений, включая кражи со взломом и умышленное повреждение имущества.

Согласно материалам суда, 5 июня 2025 года полиция Санни-Айлс-Бич получила вызов о «агрессивном и неуправляемом мужчине» в лобби одного из жилых комплексов города. Прибывшие сотрудники обнаружили, что подозреваемый уже был задержан охраной и местной полицией без сопротивления. По показаниям свидетелей, мужчина вошёл в здание, заявил, что ищет свою девушку, и попросил вызвать полицию, сославшись на участие в ДТП. После этого он зашёл в туалет лобби и вскоре опрокинул большое зеркало, которое разбилось. Ущерб оценён примерно в 3 тысячи долларов.

По этому эпизоду Демидовичу было предъявлено обвинение в вандализме.