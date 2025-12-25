В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за разрушительных ливней и наводнений

Власти Калифорнии объявили режим чрезвычайного положения в ряде округов штата на фоне мощных зимних штормов, обрушившихся на регион в рождественские дни. Сильные ливни, порывистый ветер и сходы селевых потоков уже привели к масштабным наводнениям, эвакуации жителей и человеческим жертвам.

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал указ о введении чрезвычайного положения, который распространяется на округа Лос-Анджелес, Орандж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Шаста. Решение позволяет оперативно мобилизовать ресурсы штата и оказать помощь местным властям и службам экстренного реагирования.

По данным метеорологов, на юг Калифорнии обрушилась серия так называемых «атмосферных рек» — мощных потоков влажного воздуха, приносящих экстремальные осадки. Затоплены автомагистрали, нарушено движение транспорта, в ряде районов объявлены приказы об обязательной эвакуации из-за угрозы оползней и схода грязевых потоков, особенно в зонах прошлогодних пожаров.

Синоптики предупреждают, что опасные погодные условия сохранятся, а риск внезапных паводков и селевых потоков остается высоким. Власти призывают жителей следить за официальными сообщениями, избегать поездок и строго выполнять указания экстренных служб.